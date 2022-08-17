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Обещанное отключение воды в Омске проходит не по сценарию

Обещанное отключение воды в Омске проходит не по сценарию

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
По сообщению омичей, где-то водоснабжение осталось на месте, а где-то его обрубили на несколько часов раньше, чем планировалось

В социальных сетях омичи рассказывают, как в городе проходит отключение воды, которое было анонсировано накануне. 

Изначально «Омскводоканал» сообщал, что с 23 часов 16 августа до 6 часов утра 18 августа в Советском и Кировском округах Омска из-за замены запорной арматуры будет отключено водоснабжение. Здесь мы опубликовали список домов, которые останутся без воды. 

Вот только, по сообщениям омичей, в некоторых домах вода исчезла намного раньше обозначенного срока. Так, на улице Малиновского вместо 23 часов водоснабжение перекрыли в 16 часов, что стало неприятным сюрпризом для жителей, которые вечером вернулись с работы. 

При этом некоторым омичам из Советского и Кировского округов повезло куда больше: вода в их квартирах не исчезла, правда бежит с очень слабым напором. 

#Василий Попов#Город#Общество#Новости#Омск#Вода#Отключение воды#Отключение горячей воды
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