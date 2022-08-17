Обещанное отключение воды в Омске проходит не по сценарию

В социальных сетях омичи рассказывают, как в городе проходит отключение воды, которое было анонсировано накануне.
Изначально «Омскводоканал» сообщал, что с 23 часов 16 августа до 6 часов утра 18 августа в Советском и Кировском округах Омска из-за замены запорной арматуры будет отключено водоснабжение. Здесь мы опубликовали список домов, которые останутся без воды.
Вот только, по сообщениям омичей, в некоторых домах вода исчезла намного раньше обозначенного срока. Так, на улице Малиновского вместо 23 часов водоснабжение перекрыли в 16 часов, что стало неприятным сюрпризом для жителей, которые вечером вернулись с работы.
При этом некоторым омичам из Советского и Кировского округов повезло куда больше: вода в их квартирах не исчезла, правда бежит с очень слабым напором.