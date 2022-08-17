Обещанное отключение воды в Омске проходит не по сценарию

Вот только, по сообщениям омичей, в некоторых домах вода исчезла намного раньше обозначенного срока. Так, на улице Малиновского вместо 23 часов водоснабжение перекрыли в 16 часов, что стало неприятным сюрпризом для жителей, которые вечером вернулись с работы.