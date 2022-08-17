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Омич сломал череп при падении с электросамоката

Омич сломал череп при падении с электросамоката

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
У пострадавшего зафиксированы и другие тяжелые травмы.

В Омске полицейские разбираются во всех нюансах несчастного случая, в котором серьезно пострадал 32-летний мужчина. 

«В больницу был доставлен житель Октябрьского округа Омска. После осмотра врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа», – сообщили Городу55 в УМВД по Омской области. 

О пациенте с такими повреждениями медики тут же сообщили в полицию. Принявшие заявление силовики провели предварительную проверку и выяснили, что в тот  день омич ехал на электросамокате по улице Масленникова и в какой-то момент упал с него. 

Напомним, как ранее сообщал Город55, с начала текущего года силовики зарегистрировали уже более 108 несчастных случаев из-за падения с моноколес, гироскутеров и электросамокатов. 

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Несчастный случай#Падение#Электросамокат
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