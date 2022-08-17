Бывший президент «Авангарда» Сушинский назвал шикарными условия для хоккея в Омске

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский в беседе с корреспондентом Betonmobile.ru прокомментировал мнение нынешнего генерального менеджера клуба о том, что игроки не хотят возвращаться в Омск. По словам спортсмена, в Омске хоккеистам будет комфортно и тренироваться, и жить.
«В Омске созданы шикарные условия для хоккеистов, а местные болельщики, однозначно, одни из лучших в стране, как по преданности клубу, так и по шумовой поддержке. Игроки всегда охотно ехали играть за „Авангард“, потому что это хорошая возможность выиграть медали и кубки, заработать деньги для семьи. Сужу, как по тем годам, когда сам выступал, так и по сезону, когда был президентом клуба, ведь формировали состав мы тогда все же под Омск, а переезжать в Балашиху пришлось уже позже», — пояснил Сушинский.
Он добавил, что географическое расположение не играет большой роли: из Омска в Москву ежедневно летает по несколько рейсов, а путь занимает всего 3.5 часа. В подтверждение своих слов он напомнил, что клуб все же подписал Корбена Найта, Рида Буше и Кристиана Яроша.
«Относительно недалеко от Омска есть Екатеринбург и Челябинск, где почему-то никогда не жаловались, что к ним не едут игроки. Но самый яркий пример — Магнитогорск. Не в обиду этому городу, в котором я тоже играл, но условия жизни там гораздо хуже, чем в том же Омске. Но в „Металлурге“ всегда собирают мощный, боеспособный состав, который борется за самые высокие места, выигрывает чемпионаты, и при этом никто не рассказывает, что хоккеисты неохотно едут в этот уральский город», — объяснил Максим Сушинский.
Ранее генменеджер «Авангарда» Алексей Волков заявил, что хоккеисты неохотно возвращаются из подмосковной Балашихи в Сибирь. С некоторыми игроками пришлось разрывать контракты.