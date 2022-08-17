Бывший президент «Авангарда» Сушинский назвал шикарными условия для хоккея в Омске

Он добавил, что географическое расположение не играет большой роли: из Омска в Москву ежедневно летает по несколько рейсов, а путь занимает всего 3.5 часа. В подтверждение своих слов он напомнил, что клуб все же подписал Корбена Найта, Рида Буше и Кристиана Яроша.