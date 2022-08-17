Полежаева не пригласили на открытие новой хоккейной арены в Омске

Не секрет, что одним из главных болельщиков «ястребов» был экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев. И команда во многом сформировалась благодаря этому. Потеряв пост главы региона, Леонид Константинович, судя по всему, разочаровался и в хоккее.