Полежаева не пригласили на открытие новой хоккейной арены в Омске

В середине октября состоится открытие «G-Drive Арены». «Авангард», наконец, сможет вернуться домой и уже на полном основании называться омским. В этому событию клуб планирует приурочить грандиозный праздник.
Не секрет, что одним из главных болельщиков «ястребов» был экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев. И команда во многом сформировалась благодаря этому. Потеряв пост главы региона, Леонид Константинович, судя по всему, разочаровался и в хоккее.
«Мне ничего не известно о дате открытия арены, — рассказал Городу55 Полежаев. — Я не слежу за хоккеем, меня это не интересует. Меня никто не приглашал. И даже если бы пригласили, я навряд ли пошел бы. У меня сейчас другие увлечения».
Напомним, новый спорткомплекс на Левом берегу возвели на месте «Арены Омск», которая строилась при участии «Сибнефти» Романа Абрамовича и губернатора Леонида Полежаева. Однако жизнь конструкции оказалась недолгой. Спустя 11 лет, в 2018 году, здание признали аварийным и снесли.