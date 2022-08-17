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Полежаева не пригласили на открытие новой хоккейной арены в Омске

Полежаева не пригласили на открытие новой хоккейной арены в Омске

Вчера, 17:13
Фото: gdrive-arena.ru
Экс-губернатор рассказал Городу55, что больше не следит за судьбой «Авангарда».

В середине октября состоится открытие «G-Drive Арены». «Авангард», наконец, сможет вернуться домой и уже на полном основании называться омским. В этому событию клуб планирует приурочить грандиозный праздник.

Не секрет, что одним из главных болельщиков «ястребов» был экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев. И команда во многом сформировалась благодаря этому. Потеряв пост главы региона, Леонид Константинович, судя по всему, разочаровался и в хоккее.

«Мне ничего не известно о дате открытия арены, — рассказал Городу55 Полежаев. — Я не слежу за хоккеем, меня это не интересует. Меня никто не приглашал. И даже если бы пригласили, я навряд ли пошел бы. У меня сейчас другие увлечения».

Напомним, новый спорткомплекс на Левом берегу возвели на месте «Арены Омск», которая строилась при участии «Сибнефти» Романа Абрамовича и губернатора Леонида Полежаева. Однако жизнь конструкции оказалась недолгой. Спустя 11 лет, в 2018 году, здание признали аварийным и снесли.

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#Анна Микула#ХК Авангард
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