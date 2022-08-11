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Больные дети, отключение воды и густая дымка. Главные события омского четверга

Больные дети, отключение воды и густая дымка. Главные события омского четверга

Вчера, 20:00
Фото: 1MI
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Новость №1. Ароматная. Что ни день - то новости о выбросах и неприятном запахе на улице. На этот раз в Омске зафиксировали превышение норматива по угарному газу и сероводороду. Вместе с угарным газом в Омск пришла дымка - вероятно, со стороны Ханты-Мансийска, где горят леса. В минприроды утверждают, что это обычный туман. А вот синоптики заявили, что мгла окутала Омск надолго.

Новость №2. Водная. Коммунальщики "обрадовали" омичей: на следующей неделе в Советском и Кировском округах Омска отключат вообще всю воду. В материале ниже можно найти список адресов, которых коснется отключение, а также узнать, почему воды не будет так долго.

В двух округах Омска почти на два дня отключат всю воду
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Новость №3. Болезненная. Омский Роспотребнадзор объявил о новой напасти: дети стали чаще болеть энтеровирусной (неполио) инфекцией. Симптомы похожи на ковид: высокая температура, ломота в теле, насморк и отек носоглотки. В худшем случае болезнь приводит к летальному исходу.  

Новая угроза. В Омской области нашли опасный вирус, способный убить детей
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