Больные дети, отключение воды и густая дымка. Главные события омского четверга

Новость №1. Ароматная. Что ни день - то новости о выбросах и неприятном запахе на улице. На этот раз в Омске зафиксировали превышение норматива по угарному газу и сероводороду. Вместе с угарным газом в Омск пришла дымка - вероятно, со стороны Ханты-Мансийска, где горят леса. В минприроды утверждают, что это обычный туман. А вот синоптики заявили, что мгла окутала Омск надолго.
Новость №2. Водная. Коммунальщики "обрадовали" омичей: на следующей неделе в Советском и Кировском округах Омска отключат вообще всю воду. В материале ниже можно найти список адресов, которых коснется отключение, а также узнать, почему воды не будет так долго.
Новость №3. Болезненная. Омский Роспотребнадзор объявил о новой напасти: дети стали чаще болеть энтеровирусной (неполио) инфекцией. Симптомы похожи на ковид: высокая температура, ломота в теле, насморк и отек носоглотки. В худшем случае болезнь приводит к летальному исходу.