Больные дети, отключение воды и густая дымка. Главные события омского четверга

Новость №1. Ароматная. Что ни день - то новости о выбросах и неприятном запахе на улице. На этот раз в Омске зафиксировали превышение норматива по угарному газу и сероводороду. Вместе с угарным газом в Омск пришла дымка - вероятно, со стороны Ханты-Мансийска, где горят леса. В минприроды утверждают, что это обычный туман. А вот синоптики заявили, что мгла окутала Омск надолго.