Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске повысился уровень угарного газа в воздухе

Сегодня, 11:04
Фото: Город55
Утренняя дымка и запах гари, которые накрыли город, вероятно, пришли из Ханты-Мансийского автономного округа.

Сегодня утром, 11 августа, Омск накрыла дымка, ухудшилась видимость, а в воздухе чувствуется запах гари. 

По данным синоптиков, причиной этого могут быть лесные пожары, которые сейчас бушуют в Ханты-Мансийском автономном округе. 

В частности, по данным сервиса визуализации погоды Ventusky, можно заметить, что в данный момент в Омске повышен уровень угарного газа, и этот шлейф как раз и тянется из ХМАО и Тюменской области. 

Фото: скрин с сервиса Ventusky

Сейчас в Омске содержание СО достигает отметки в 500 ррbv и это при норме в 150 ppbv.

Отметим, что при повышенном содержании угарного газа в воздухе жители города могут ощущать головную боль, слабость и тошноту. 

При этом в социальных сетях омичи жалуются на едкий химический запах. При этом, по данным минприроды, зафиксировано лишь превышение ПДК сероводорода в 1.5 раз в районе Московки.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Выбросы#Дым#Загрязнение воздуха#Гарь
Подпишитесь
292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
Вчера, 11:20
Омская компания «Зерно Сибири» объявила об уменьшении уставного капитала
Сегодня, 14:39
Омскому «Магниту» компенсируют 159 млн, которые у него вычли за невывезенный мусор
Сегодня, 16:53
Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
Вчера, 13:22
В омском минобразования утвердили новых заместителей министра
Новые должности официально получили Лариса Жукова и Николай Сергеев.
Сегодня, 16:34