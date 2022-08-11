В Омске повысился уровень угарного газа в воздухе

Сегодня утром, 11 августа, Омск накрыла дымка, ухудшилась видимость, а в воздухе чувствуется запах гари.
По данным синоптиков, причиной этого могут быть лесные пожары, которые сейчас бушуют в Ханты-Мансийском автономном округе.
В частности, по данным сервиса визуализации погоды Ventusky, можно заметить, что в данный момент в Омске повышен уровень угарного газа, и этот шлейф как раз и тянется из ХМАО и Тюменской области.
Сейчас в Омске содержание СО достигает отметки в 500 ррbv и это при норме в 150 ppbv.
Отметим, что при повышенном содержании угарного газа в воздухе жители города могут ощущать головную боль, слабость и тошноту.
При этом в социальных сетях омичи жалуются на едкий химический запах. При этом, по данным минприроды, зафиксировано лишь превышение ПДК сероводорода в 1.5 раз в районе Московки.