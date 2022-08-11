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Ночью омичи дышали запахом тухлых яиц

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI
В городе зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций сероводорода.

Как стало известно Городу55, ночью в Ленинском округе Омска было зафиксировано превышение ПДК сероводорода. 

«Поступила жалоба на едкий химический запах. Был организован выезд передвижной лаборатории на улицу Архиепископа Сильвестера, 17. После замеров зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1.5 раза. Ну улице Светловской превышений не обнаружено», – сообщили Городу55 в пресс-службе минприроды. 

При этом на стационарных постах никаких отклонений по вредным веществам не обнаружено. 

Добавим, что ранее Город55 рассказал о повышенном содержании в воздухе угарного газа, что может быть следствием пожаров, которые сейчас бушуют в ХМАО. Омичи жалуются на дымку и запах гари.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Выбросы#Дым#Сероводород
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