Ночью омичи дышали запахом тухлых яиц

Как стало известно Городу55, ночью в Ленинском округе Омска было зафиксировано превышение ПДК сероводорода.
«Поступила жалоба на едкий химический запах. Был организован выезд передвижной лаборатории на улицу Архиепископа Сильвестера, 17. После замеров зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1.5 раза. Ну улице Светловской превышений не обнаружено», – сообщили Городу55 в пресс-службе минприроды.
При этом на стационарных постах никаких отклонений по вредным веществам не обнаружено.
Добавим, что ранее Город55 рассказал о повышенном содержании в воздухе угарного газа, что может быть следствием пожаров, которые сейчас бушуют в ХМАО. Омичи жалуются на дымку и запах гари.