Сообщается, что воды не будет с 23:00 часов 16 августа до 23:00 часов 17 августа у абонентов водопроводов № 5 и № 11. Ее отключат в сотнях жилых домов, в 11 медицинских учреждениях, школах и детсадах, а также в нескольких торговых центрах.