Синоптики рассказали, когда мгла развеется над Омской областью

Синоптики Обь-Иртышского УГМС внесли ясность в то, что за дымка наблюдается в регионе с сегодняшнего утра. Омичи говорили о запахах гари и химии, предполагая выбросы. В областном минприроды заявили, что это туман. В то же время, по данным карты лесных пожаров, была вероятна дымка от горящих лесов в ХМАО. Сервис Ventusky зафиксировал повышение уровня угарного газа в воздухе.
С 10 августа на территории Омской области наблюдается мгла. Первыми ее появление отметили метеостанции Усть-Ишим и Тевриз. С воздушными потоками она пришла к нам с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, почти повсеместно отмечается дымка, туман, - сообщила начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елена Адаренко.
До сих пор мгла не рассеялась в нескольких районах области. И, скорее всего, сохранится на весь день и на ночь: погода ожидается безветренная и без осадков.
Завтра днем и ночью 13 августа картина начнет меняться. Область будет находиться в зоне активного атмосферного фронта. Ожидаются дожди разной интенсивности, грозы, порывистый ветер, днем возможен град. При этом сохранится зной: 12 августа днем будет от +24 до +29 градусов, во время дождя до +19, ночью похолодает до +9...+14.
Такая погода будет способствовать рассеиванию мглы в Омской области.
Днем в субботу, 13 августа местами сохранятся кратковременные дожди с грозами, температура понизится до +20…+25°. К воскресенью ожидается похолодание, ночью до +10…+15 градусов, днем +18…+23. Усилится северо-западный ветер.
К воскресенью в тылу холодного фронта осадки ослабеют, температура воздуха будет понижаться - ночью до +10…+15°, в северных районах до +5°, днем +18…+23°. В дневные часы прогнозируется усиление северо-западного ветра.
Также в связи с дождями прогнозируется уменьшение пожарной опасности.