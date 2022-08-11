Синоптики рассказали, когда мгла развеется над Омской областью

Синоптики Обь-Иртышского УГМС внесли ясность в то, что за дымка наблюдается в регионе с сегодняшнего утра. Омичи говорили о запахах гари и химии, предполагая выбросы. В областном минприроды заявили, что это туман. В то же время, по данным карты лесных пожаров, была вероятна дымка от горящих лесов в ХМАО. Сервис Ventusky зафиксировал повышение уровня угарного газа в воздухе.