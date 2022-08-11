Новая угроза. В Омской области нашли опасный вирус, способный убить детей

В региональном Роспотребнадзоре ввели новые ограничения, связанные с опасной инфекцией. Речь идет об энтеровирусной (неполио) инфекции, симптомы которой похожи на коронавирус, но поражает она исключительно детей.
За 7 месяцев 2022 года на 100 тыс жителей показатель заболеваемости составил 0.6, что в 3 раза выше средних значений по региону. При этом годом ранее не было зарегистрировано ни одного случая заражения энтеровирусной инфекцией. 91,7% заболевших зарегистрировали в июле этого года.
Отмечается, что 100% заболевших — дети в возрасте до 18 лет. 91,6% заболевших — дети в возрасте от 3 до 14 лет.
Симптомы энтеровирусной (неполио) инфекции — высокая температура, ломота в теле, головные боли, отеки, тошнота и рвота, а при ухудшении — воспаление оболочек мозга, сыпь, зуд. Инфекция может спровоцировать менингит, который при осложнении приводит к смерти ребенка. Передается вирус воздушно-капельным путем.
В связи с ростом количества случаев заражения энтеровирусом в Омской области вводится ряд ограничений, в том числе связанных с дезинфекцией помещений. В детских учреждениях будут проводить утренний фильтр, фрукты и овощи допускать в питание лишь после обработки кипятком.