Новая угроза. В Омской области нашли опасный вирус, способный убить детей

За 7 месяцев 2022 года на 100 тыс жителей показатель заболеваемости составил 0.6, что в 3 раза выше средних значений по региону. При этом годом ранее не было зарегистрировано ни одного случая заражения энтеровирусной инфекцией. 91,7% заболевших зарегистрировали в июле этого года.