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Новая угроза. В Омской области нашли опасный вирус, способный убить детей

Новая угроза. В Омской области нашли опасный вирус, способный убить детей

Вчера, 19:14
Фото: 1MI

Роспотребнодзор сообщил о вспышке опасного для детей энтеровируса в Омской области

В этом году заболеваемость энтеровирусом выросла в три раза. 100% заболевших — дети.

В региональном Роспотребнадзоре ввели новые ограничения, связанные с опасной инфекцией. Речь идет об энтеровирусной (неполио) инфекции, симптомы которой похожи на коронавирус, но поражает она исключительно детей.

За 7 месяцев 2022 года на 100 тыс жителей показатель заболеваемости составил 0.6, что в 3 раза выше средних значений по региону. При этом годом ранее не было зарегистрировано ни одного случая заражения энтеровирусной инфекцией. 91,7% заболевших зарегистрировали в июле этого года.

Отмечается, что 100% заболевших — дети в возрасте до 18 лет. 91,6% заболевших — дети в возрасте от 3 до 14 лет.

Симптомы энтеровирусной (неполио) инфекции — высокая температура, ломота в теле, головные боли, отеки, тошнота и рвота, а при ухудшении — воспаление оболочек мозга, сыпь, зуд. Инфекция может спровоцировать менингит, который при осложнении приводит к смерти ребенка. Передается вирус воздушно-капельным путем.

В связи с ростом количества случаев заражения энтеровирусом в Омской области вводится ряд ограничений, в том числе связанных с дезинфекцией помещений. В детских учреждениях будут проводить утренний фильтр, фрукты и овощи допускать в питание лишь после обработки кипятком.

Постановление омского Роспотребнадзора о мерах профилактики энтеровирусной инфекции
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Вирус#Болезнь#Ограничения#Роспотребнадзор
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