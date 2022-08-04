В Омской области мотоциклист без прав отправил в больницу 8-летнего мальчика

Водитель, как сообщают силовики, не справился с управлением и слетел в кювет.

В Черлакском районе Омской области госавтоинспекторы проводят проверку из-за ДТП, в котором пострадал ребенок. «Предварительно установлено, что 46-летний водитель мотоцикла «ИЖ - Планета 5» с люлькой ехал по улице Садовой в селе Соляное, при повороте на улицу Октябрьскую он не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области. В результате этой аварии пассажир двухколесного транспорта, — 8-летний мальчик, получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. В ходе первоначальной проверки автоинспекторы выяснили, что у потенциального виновника ДТП не было прав.