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В Омской области мотоциклист без прав отправил в больницу 8-летнего мальчика

В Омской области мотоциклист без прав отправил в больницу 8-летнего мальчика

Сегодня, 10:45
Фото: УГИБДД по Омской области
Водитель, как сообщают силовики, не справился с управлением и слетел в кювет.

В Черлакском районе Омской области госавтоинспекторы проводят проверку из-за ДТП, в котором пострадал ребенок. 

«Предварительно установлено, что 46-летний водитель мотоцикла «ИЖ - Планета 5» с люлькой ехал по улице Садовой в селе Соляное, при повороте на улицу Октябрьскую он не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области. 

В результате этой аварии пассажир двухколесного транспорта, — 8-летний мальчик, получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. 

В ходе первоначальной проверки автоинспекторы выяснили, что у потенциального виновника ДТП не было прав. 

#Василий Попов#Город#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Полиция#Дети#Ребенок#Авария
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