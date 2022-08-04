Бесконечные выбросы, закрытие роддома и подозрительные билеты. О чем говорили в Омске

Новость № 1. Ароматная. Омск в очередной раз накрыло облаком выбросов во время режима НМУ. На этот раз ароматный коктейль состоял из сероводорода и аммиака. Грядущей ночью, судя по всему, омичай ждет новая порция выбросов — синоптики снова объявили режим «черного неба».
Новость №2. Медицинская. Омский роддом №5, который совсем недавно остался без главврача, как и обещали, начали сливать с другим. Роддом объединят с соседней медсанчастью и переформатируют по ковидный госпиталь. А коллективу женской консультации предложили работу в перинатальном центре.
Новость №3. Ажиотажная. Открытие новой "Арены" в Омске привлекло внимание мошенников: неизвестные с бешеной наценкой продают билеты на концерт "Ленинграда". В самом "Авангарде" призвали омичей не торопиться с покупкой билетов на подозрительных сайтах.