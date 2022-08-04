Бесконечные выбросы, закрытие роддома и подозрительные билеты. О чем говорили в Омске

Новость № 1. Ароматная. Омск в очередной раз накрыло облаком выбросов во время режима НМУ. На этот раз ароматный коктейль состоял из сероводорода и аммиака. Грядущей ночью, судя по всему, омичай ждет новая порция выбросов — синоптики снова объявили режим «черного неба».