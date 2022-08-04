В Омске роддом № 5 начали присоединять к МСЧ-4

Накануне, 3 августа, в ЕГРЮЛ появилась информация о слиянии роддома № 5 и медсанчасти № 4 в Ленинском округе Омска. Пока учредитель роддома лишь подал заявление об изменении регистрационных данных.
Напомним, в апреле 2022 года персоналу роддома № 5 сообщили, что учреждение реорганизуют: якобы заполняемость больницы серьезно снизилась, однако работники медучреждения заверяют, что заполнено как минимум 70% коек.
Позже в минздраве подтвердили информацию о реорганизации, но заверили, что все 236 сотрудников сохранят рабочие места, а здание роддома останется в системе здравоохранения — год назад в нем произвели капитальный ремонт.
Глава минздрава Александр Мураховский сообщил, что само здание пятого роддома передадут в распоряжение четвертой медсанчасти, здесь будут лечить пациентов с коронавирусом либо оказывать помощь по терапевтическому профилю. Весь коллектив женской консультации перейдет на работу в городской клинический перинатальный центр.
1 августа стало известно, что ушел в отставку главный врач родильного дома № 5 Владимир Толкач, который возглавлял учреждение на протяжении 17 лет.