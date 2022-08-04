В сети появились сторонние площадки, где омичам предлагают купить билет на концерт «Ленинграда» на новой «Арене» 6 октября 2022 года. Как сообщает портал NGS55RU, цена билета на танцпол отличается более чем вдвое — 5 200 рублей вместо 2 190 рублей на официальном сайте. Также отличается и количество билетов: на стороннем ресурсе их предлагают несколько больше, чем на сайте «Арены».
В беседе с представителями сайта порталу объяснили, что продают билеты как «сайт-консьерж-сервис», цену и количество билетов устанавливает организатор мероприятия. Однако назвать его затруднились.
В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» Городу55 сообщили, что именно клуб является организатором концерта, а купить настоящие билеты можно только на двух платформах: season.hawk.ru и gdrive-arena.ru.
Добавим, что выступление группы «Ленинград» состоится в рамках открытия новой «Арены». Праздничные события запланированы на 1, 2 и 6 октября. Также 30 сентября на новой «Арене» состоится концерт в честь 200-летия Омской области.