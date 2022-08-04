В сети появились сторонние площадки, где омичам предлагают купить билет на концерт «Ленинграда» на новой «Арене» 6 октября 2022 года. Как сообщает портал NGS55RU, цена билета на танцпол отличается более чем вдвое — 5 200 рублей вместо 2 190 рублей на официальном сайте. Также отличается и количество билетов: на стороннем ресурсе их предлагают несколько больше, чем на сайте «Арены».