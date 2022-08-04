Стало известно, какими вредными веществами дышали омичи минувшей ночью

Сегодня ночью, 4 августа, в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Горожане активно жаловались на неприятные запахи. Как рассказали Городу55 в пресс-службе минприроды Омской области, на автоматизированных постах превышений ПДК не выявили.
Однако из-за массовых жалоб передвижная эколаборатория выехала в три места, где провела отбор проб воздуха. Так, по адресу улица 70 лет Октября, 1 зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1.37 раз.
Возле дома № 142 на проспекте Мира выявили превышение ПДК сероводорода в 1.75 раз и аммиака в 1.22 раза. Также экомобиль выезжал на улицу Доковскую, но там превышений ПДК не обнаружили.
«Данные о нарушениях направили в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру», — добавили в пресс-службе ведомства.