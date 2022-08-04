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Стало известно, какими вредными веществами дышали омичи минувшей ночью

Стало известно, какими вредными веществами дышали омичи минувшей ночью

Сегодня, 10:59
Фото: 1MI

Ночью в Омске произошли выбросы аммиака и сероводорода

В очередной раз во время режима НМУ омичи пожаловались на волны удушливых запахов.

Сегодня ночью, 4 августа, в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Горожане активно жаловались на неприятные запахи. Как рассказали Городу55 в пресс-службе минприроды Омской области, на автоматизированных постах превышений ПДК не выявили.

Однако из-за массовых жалоб передвижная эколаборатория выехала в три места, где провела отбор проб воздуха. Так, по адресу улица 70 лет Октября, 1 зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1.37 раз.

Возле дома № 142 на проспекте Мира выявили превышение ПДК сероводорода в 1.75 раз и аммиака в 1.22 раза. Также экомобиль выезжал на улицу Доковскую, но там превышений ПДК не обнаружили.

«Данные о нарушениях направили в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру», — добавили в пресс-службе ведомства.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Минприроды
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