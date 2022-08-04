День за днем. В Омске снова объявили режим «черного неба»

Напомним, во время минувшей ночи в регионе также действовал режим НМУ. Во время него зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1.37 раза, превышение ПДК сероводорода в 1.75 раз и аммиака в 1.22 раза. Информацию о нарушениях направили в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, уточнили в минприроды.