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День за днем. В Омске снова объявили режим «черного неба»

День за днем. В Омске снова объявили режим «черного неба»

Вчера, 17:40
Фото: Город55

Омичей предупредили о режиме, при котором опасно дышать

Второй день подряд в Омске объявляют опасный режим из-за погоды.

В Обь-Иртышском УГМС предупредили об особом режиме, при котором выбросы будут оседать на город, из-за чего жителям будет тяжело дышать. Режим НМУ первой степени опасности будет действовать с полуночи и до 11 часов пятницы, 5 августа.

Ранее в минприроды региона уточняли, что во время режима НМУ первой степени опасности омские предприятия обязаны снижать выбросы на 5-30% в зависимости от вида деятельности. При этом снижение выбросов не должно влиять на работу ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, во время минувшей ночи в регионе также действовал режим НМУ. Во время него зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1.37 раза, превышение ПДК сероводорода в 1.75 раз и аммиака в 1.22 раза. Информацию о нарушениях направили в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, уточнили в минприроды.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Режим нму#Выбросы#Черное небо
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