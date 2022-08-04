День за днем. В Омске снова объявили режим «черного неба»

В Обь-Иртышском УГМС предупредили об особом режиме, при котором выбросы будут оседать на город, из-за чего жителям будет тяжело дышать. Режим НМУ первой степени опасности будет действовать с полуночи и до 11 часов пятницы, 5 августа.
Ранее в минприроды региона уточняли, что во время режима НМУ первой степени опасности омские предприятия обязаны снижать выбросы на 5-30% в зависимости от вида деятельности. При этом снижение выбросов не должно влиять на работу ресурсоснабжающих организаций.
Напомним, во время минувшей ночи в регионе также действовал режим НМУ. Во время него зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1.37 раза, превышение ПДК сероводорода в 1.75 раз и аммиака в 1.22 раза. Информацию о нарушениях направили в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, уточнили в минприроды.