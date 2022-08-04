Вполне ожидаемо. Омск накрыли ночные выбросы во время режима «черного неба»

Вчера вечером, 3 августа, в Омске объявили о наступлении режима НМУ. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Это приводит к тому, что горожане могут чувствовать неприятные запахи.
В паблике «Проект «Дыши» Омск» омичи рассказали, что весь вечер и ночь ощущали целый «букет» выбросов. Горожане пожаловались на запах гари, ацетона, фенола, химии и сероводорода.
По словам жителей, они чувствовали вонь в районе улиц Путилова, Степанца, Шаронова, Харьковская, Дианова, Лукашевича и Транссибирская. Также с вонью столкнулись жители поселков Чкаловский, Амур-2 и Солнечный.
Город55 обратился за комментарием в минприроды Омской области.