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Вполне ожидаемо. Омск накрыли ночные выбросы во время режима «черного неба»

Вполне ожидаемо. Омск накрыли ночные выбросы во время режима «черного неба»

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на ночные выбросы фенола и сероводорода

В соцсетях горожане жаловались на то, что не могли нормально спать ночью.

Вчера вечером, 3 августа, в Омске объявили о наступлении режима НМУ. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Это приводит к тому, что горожане могут чувствовать неприятные запахи.

В паблике «Проект «Дыши» Омск» омичи рассказали, что весь вечер и ночь ощущали целый «букет» выбросов. Горожане пожаловались на запах гари, ацетона, фенола, химии и сероводорода.

По словам жителей, они чувствовали вонь в районе улиц Путилова, Степанца, Шаронова, Харьковская, Дианова, Лукашевича и Транссибирская. Также с вонью столкнулись жители поселков Чкаловский, Амур-2 и Солнечный.

Город55 обратился за комментарием в минприроды Омской области.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
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