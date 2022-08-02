Отдых на Иртыше закончился для омича в изоляторе

Омские полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела на 43-летнего жителя Кировского округа, который позарился на дорогостоящую машину приятеля. Впрочем, после проверки нашлись у него и другие прегрешения.
«На пульт оператора 02 поступило сообщение от 59-летнего омича о пропаже автомобиля. Мужчина рассказал, что его Mitsubishi мог угнать приятель, с которым они отдыхали на берегу Иртыша. Ключ от машины он взял под предлогом забрать оставленные в салоне сигареты», — рассказали Городу55 в УМВД по Омской области.
Информацию о возможном угоне передали всем наружным службам полиции. Иномарку стоимостью 800 тысяч рублей остановили сотрудники ГИБДД на 578 км трассы «Тюмень-Омск», на территории Любинского района. Водитель имел явные признаки опьянения, а документы на автомобиль и права у него отсутствовали.
«Показания алкотектора подтвердили подозрения, и, поскольку это уже не первый факт управления машиной в пьяном виде, в отделе МВД России по Любинскому району решается вопрос о возбуждении в отношении омича уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»», — пояснили в региональной полиции.
Позже в городском отделе полиции № 1 выяснилось, что задержанный находится в розыске за грабеж в Советском округе. В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения .