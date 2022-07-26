Борьба закончилась. Под Омском до конца расчистили тлеющее пометохранилище

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о полной ликвидации тления на пометохранилище АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». По данным ведомства, оттуда вывезли все опасные отходы.
Возгорание на птицефабрике случилось в начале мая 2022 года — в тот же день, когда в регионе бушевали серьезнейшие пожары. В течение двух месяцев на пометохранилище пытались тушить пожар и ликвидировать тление. Как ранее сообщалось, несколько раз ликвидация, как ни странно, затягивалась из-за дождей.
В областной прокуратуре сообщили, что к 21 июля с территории пометохранилища вывезли 125 тыс куб. м отходов со всех 9 чеков пометохранилища.
Из-за того, что тлеющие отходы загрязняли воздух, работу организации проверило Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. Представителей птицефабрики привлекли к ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и ст. 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации». Компании грозил штраф в размере 80 тыс рублей.