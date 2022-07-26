Борьба закончилась. Под Омском до конца расчистили тлеющее пометохранилище

Возгорание на птицефабрике случилось в начале мая 2022 года — в тот же день, когда в регионе бушевали серьезнейшие пожары. В течение двух месяцев на пометохранилище пытались тушить пожар и ликвидировать тление. Как ранее сообщалось, несколько раз ликвидация, как ни странно, затягивалась из-за дождей.