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Борьба закончилась. Под Омском до конца расчистили тлеющее пометохранилище

Борьба закончилась. Под Омском до конца расчистили тлеющее пометохранилище

Вчера, 15:33
Фото: 1MI

С пометохранилища под Омском вывезли все тлеющие отходы

После ликвидации возгорания больше месяца шла борьба с тлением, и только недавно с пометохранилища вывезли все отходы.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о полной ликвидации тления на пометохранилище АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». По данным ведомства, оттуда вывезли все опасные отходы.

Возгорание на птицефабрике случилось в начале мая 2022 года — в тот же день, когда в регионе бушевали серьезнейшие пожары. В течение двух месяцев на пометохранилище пытались тушить пожар и ликвидировать тление. Как ранее сообщалось, несколько раз ликвидация, как ни странно, затягивалась из-за дождей.

В областной прокуратуре сообщили, что к 21 июля с территории пометохранилища вывезли 125 тыс куб. м отходов со всех 9 чеков пометохранилища.

Из-за того, что тлеющие отходы загрязняли воздух, работу организации проверило Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. Представителей птицефабрики привлекли к ответственности по  ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и ст. 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации». Компании грозил штраф в размере 80 тыс рублей. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура#Пометохранилище#Тление#Выбросы
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