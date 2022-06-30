Курам на смех. Мучения омичей из-за пожара на пометохранилище оценили в 80 тысяч

В областном минприроды прошла встреча главы ведомства Ильи Лобова с журналистами. Город55 поинтересовался у министра, как решается ситуация с горящим пометохранилищем в Ростовке. Напомним, пожар не могут потушить уже два месяца.
Несмотря на то, что птицефабрика «Сибирская» имеет федеральную подотчетность, от дыма страдают омичи. А региональное минприроды как представитель их интересов должно как-то сотрудничать с коллегами из Москвы.
Илья Лобов посетовал, что его возможности ограничены. Проверки бизнеса с марта запрещены. Но, если речь идет о ЧП, как на птицефабрике, проверять можно. Далее предприятие можно лишь понудить исправить нарушение.
По словам Лобова, куриный помет птицефабрика хранила правильно. Там предусмотрены все необходимые средства для тушения пожара.
Почему он произошел – министру неизвестно. По его словам, пометохранилище горело и в прошлом году, но масштабы были гораздо меньше.
В этот раз на место выезжали сотрудники МЧС. Но их оборудования достаточно только для того, чтобы сбить пожар наверху. Огонь ушел в нижние слои, и в этом вся сложность.
Также министр сообщил, что к птицефабрике были применены «меры административного реагирования». Другими словами это означает, что нарушителю грозит штраф всего в 80 тысяч рублей.