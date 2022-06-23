Отравляющее воздух омичам пометохранилище горит с огненной пятницы 6 мая

Однако по постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», были установлены особые условия проведения проверок по экологическому контролю в 2022 году. Как пояснили в Росприроднадзоре, они проводятся только при угрозе или причинении вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан и лишь по согласованию или требованию прокуратуры. И такое требование надзорный орган направил.