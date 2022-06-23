Отравляющее воздух омичам пометохранилище горит с огненной пятницы 6 мая

Городу55 поступил ответ на запрос от Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора о ситуации с горящим пометохранилищем АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская».
«В адрес Управления 30 мая 2022 года поступила информация из Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования Министерства природных ресурсов и экологии по Омской области о превышениях ЦДК аммиака, сероводорода, взвешенных частиц, зафиксированных передвижной экологической лабораторией в районе производственной территории AO „ПРОДО Птицефабрика Сибирская“, вблизи пометохранилища», — говорится в документе.
Однако по постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», были установлены особые условия проведения проверок по экологическому контролю в 2022 году. Как пояснили в Росприроднадзоре, они проводятся только при угрозе или причинении вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан и лишь по согласованию или требованию прокуратуры. И такое требование надзорный орган направил.
«В Управление из прокуратуры Омской области поступило требование о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в отношении AO „ПРОДО Птицефабрика Сибирская“», — поясняется в ответе на запрос.
Внеплановая проверка на птицефабрике прошла со 2 по 16 июня. В результате специалисты выяснили, что пометохранилище загорелось еще в огненную пятницу 6 мая, когда в Омской области горел город Называевск, омский поселок Новоалександровка и еще несколько деревень и сел.
«Установлено, что 6 мая 2022 года на прилегающей территории AO «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» в районе пометохранилища с внешней стороне периметра возникло возгорание сухой растительности, затем огонь перешел непосредственно на территорию предприятия, произошло возгорание пометохранилища», — сообщают специалисты Сибирского управления Росприроднадзора».
Собственно из-за горения сухого помета и его тления, как указано в ответе на запрос, дым и загрязняющие вещества, распространились на приличные расстояния, а запах гари ощущался в разных районах Омска. К слову, как ранее сообщал Город55, на тушение этого пожара дали всего неделю. Во всяком случае именно такой срок озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.
Так же прокуратура Омской области внесла представление директору птицефабрики с требованием ликвидировать возгорание, но воз и ныне там. Хотя вот уже больше недели на месте работают довольно-таки обширные силы из регионального МЧС. В данный момент идет проливка пометохранилища, а потушенные остаки вывозятся на поля.