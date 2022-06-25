В Омске у горящего пометохранилища выявили превышение аммиака и сероводорода

Минприроды Омской области зафиксировало выбросы аммиака и сероводорода рядом с горящим пометохранилищем. Об этом сообщает NGS55.RU со ссылкой на ведомство.
На место выезжала передвижная эколаборатория. Наблюдался сильный дым. 24 июня содержание аммиака в воздухе превысил норму в 3,2 раза, сероводорода — в 1,63 раза. Минприроды направили протокол о нарушениях в контролирующие органы.
Напомним, как выяснил Город55, ранее Росприродназдор назвал горящую свалку источником загрязнения омского воздуха. На птицефабрику завели дело из-за пожара, который разгорелся 6 мая и был не потушен своевременно.