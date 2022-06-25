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В Омске у горящего пометохранилища выявили превышение аммиака и сероводорода

В Омске у горящего пометохранилища выявили превышение аммиака и сероводорода

25 июня, 18:14
Фото: Сергей Гузенко, предоставлено Городу55
На место выехала передвижная эколаборатория.

Минприроды Омской области зафиксировало выбросы аммиака и сероводорода рядом с горящим пометохранилищем. Об этом сообщает NGS55.RU со ссылкой на ведомство.

На место выезжала передвижная эколаборатория. Наблюдался сильный дым. 24 июня содержание аммиака в воздухе превысил норму в 3,2 раза, сероводорода — в 1,63 раза. Минприроды направили протокол о нарушениях в контролирующие органы.

Напомним, как выяснил Город55, ранее Росприродназдор назвал горящую свалку источником загрязнения омского воздуха. На птицефабрику завели дело из-за пожара, который разгорелся 6 мая и был не потушен своевременно.

#Происшествия#Город#Новости#Омск#Омская область#Минприроды#Экология#Пожары
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