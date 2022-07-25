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«Омск РТС» хотят наказать за проблемы с водой в домах на проспекте Мира

«Омск РТС» хотят наказать за проблемы с водой в домах на проспекте Мира

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
Компания включила воду после планового отключения горячей воды. Однако из крана текла еле теплая вода.

Прокуратура провела проверку после жалоб омичей на отключение горячей воды в домах на проспекте Мира. Ведомство выяснило, что с 7 по 20 июня АО «Омск РТС» провело плановое отключение горячей воды в указанных домах, поскольку проводило профилактические работы и ремонт.

Воду вернули 21 июня, но из горячего крана текла еле теплая вода. Прокуратура внесла представление руководителю «Омск РТС» с требованием устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Также решается вопрос о привлечении компании к ответственности за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Прокуратура контролирует решение проблемы.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Отключение воды#Отключение горячей воды#Прокуратура Омской области
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