Юбилей в колонии. 73-летний омич сменит место жительства из-за убийства друга

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о завершении рассмотрения уголовного дела об убийстве пожилого мужчины. В преступлении обвиняли его 73-летнего приятеля, и присяжные признали его виновным.
Обвинению удалось доказать, что 25 июля 2021 года мужчины устроили алкозастолье. Во время посиделок между мужчинами вспыхнула ссора, и 73-летний омич ударил приятеля в шею четыре раза. Мужчина скончался на месте.
Вскоре пожилого омича арестовали. Он признался в содеянном и рассказал все подробности того вечера, но затем внезапно поменял свои показания и начал отрицать свою вину.
Сторона обвинения, выступая перед присяжными, опровергла все доводы защиты. В результате присяжные полностью признали вину омича. Суд приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Свой 80-летний юбилей он отпразднует в тюрьме.
Вдобавок к этому сын погибшего мужчины взыскал с омича 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.