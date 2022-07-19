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Юбилей в колонии. 73-летний омич сменит место жительства из-за убийства друга

Юбилей в колонии. 73-летний омич сменит место жительства из-за убийства друга

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI

Присяжные признали 73-летнего омича виновным в убийстве приятеля

Мужчину признали виновным и приговорили к 7.5 годам колонии.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о завершении рассмотрения уголовного дела об убийстве пожилого мужчины. В преступлении обвиняли его 73-летнего приятеля, и присяжные признали его виновным.

Обвинению удалось доказать, что 25 июля 2021 года мужчины устроили алкозастолье. Во время посиделок между мужчинами вспыхнула ссора, и 73-летний омич ударил приятеля в шею четыре раза. Мужчина скончался на месте.

Вскоре пожилого омича арестовали. Он признался в содеянном и рассказал все подробности того вечера, но затем внезапно поменял свои показания и начал отрицать свою вину.

Сторона обвинения, выступая перед присяжными, опровергла все доводы защиты. В результате присяжные полностью признали вину омича. Суд приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Свой 80-летний юбилей он отпразднует в тюрьме.

Вдобавок к этому сын погибшего мужчины взыскал с омича 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Убийство#Присяжные#Суд#Приговор
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