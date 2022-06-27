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В Омске школьник остался без зубов из-за игры в детском лагере

В Омске школьник остался без зубов из-за игры в детском лагере

Вчера, 14:37
Фото: 1MI

В Омске 8-летнему школьнику выбили зубы в пришкольном лагере

Инцидент произошел в лагере на территории гимназии № 146.

В Омске в пришкольном лагере 8-летнему мальчику выбило два зуба, когда он находился в пришкольном лагере при гимназии № 146. Инцидент произошел 15 июня после обеда.

Дети шли строем из здания столовой, когда пострадавший мальчик побежал вперед к дереву, у которого находился другой ребенок. Тот во время игры отпустил ветку дерева, которая хлестнула мальчика по лицу. 

Пострадавший ребенок объяснил, что видел, как его приятель отпустил ветку, но не остановился. В этот момент рядом находились воспитатели двух отрядов и начальник лагеря.

Воспитатель отказала ребенку первую помощь, а начальник лагеря вызвал скорую. При этом в школе не оказалось на своем посту медицинского работника.

Прокуратура внесла представление директору школы. Решается вопрос о привлечении к ответственности виновников. Кроме того, после инцидента полиция проводит доследственную проверку.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Ребенок
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