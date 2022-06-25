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В Омске признали аварийным кирпичный дом из 60-х годов

В Омске признали аварийным кирпичный дом из 60-х годов

25 июня, 11:57
Фото: 1MI

Здание на 2-й Совхозной в Омске решено снести

Жильцов обязаны переселить до конца 2029 года.

В Омске признали аварийным и подлежащим сносу еще один дом. Соответствующее постановление подписано мэром 20 июня 2022 года.

Межведомственная комиссия после экспертизы пришла к выводу, что дом № 204 по улице 2-я Совхозная не пригоден для проживания. Теперь его обязаны снести.

Срок переселения местных обитателей — до 31 декабря 2029 года. Контролировать исполнение постановления будет директор депстроя Сергей Козубович.

Отметим, аварийное здание из кирпича построено в 1961 году, имеет два этажа и два подъезда. Также в доме располагается юридическое лицо — офис, где предоставляют услуги грузчиков и разнорабочих.

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#Город#Новости#Омск#Аварийные дома#Переселение из аварийного жилья
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