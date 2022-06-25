В Омске признали аварийным кирпичный дом из 60-х годов

В Омске признали аварийным и подлежащим сносу еще один дом. Соответствующее постановление подписано мэром 20 июня 2022 года.
Межведомственная комиссия после экспертизы пришла к выводу, что дом № 204 по улице 2-я Совхозная не пригоден для проживания. Теперь его обязаны снести.
Срок переселения местных обитателей — до 31 декабря 2029 года. Контролировать исполнение постановления будет директор депстроя Сергей Козубович.
Отметим, аварийное здание из кирпича построено в 1961 году, имеет два этажа и два подъезда. Также в доме располагается юридическое лицо — офис, где предоставляют услуги грузчиков и разнорабочих.