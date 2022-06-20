Город55
ГлавноеВсе новости
Омичи будут следить за выбросами с помощью камер видеонаблюдения

Омичи будут следить за выбросами с помощью камер видеонаблюдения

20 июня, 12:46
Фото: 1MI

В домах омичей установят камеры для контроля за выбросами

Омичи устали от плохой экологии.

В паблике «Проект „Дыши“ Омск» появилась любопытная информация. Неравнодушные омичи приобрели камеру для контроля выбросов со стороны северной промзоны. Установить ее собираются в ближайшее время.

Разместить камеру собираются у кого-то из жителей, которого всерьез беспокоит вопрос экологии в городе. От добровольца потребуется следить за сохранностью техники.

Напомним, что минувшей ночью омичи активно жаловались на выбросы. Жители рассказали, что чувствовали запахи газа, гари, химии, сероводорода и канализации.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Выбросы
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18