Омичи будут следить за выбросами с помощью камер видеонаблюдения

В паблике «Проект „Дыши“ Омск» появилась любопытная информация. Неравнодушные омичи приобрели камеру для контроля выбросов со стороны северной промзоны. Установить ее собираются в ближайшее время.
Разместить камеру собираются у кого-то из жителей, которого всерьез беспокоит вопрос экологии в городе. От добровольца потребуется следить за сохранностью техники.
Напомним, что минувшей ночью омичи активно жаловались на выбросы. Жители рассказали, что чувствовали запахи газа, гари, химии, сероводорода и канализации.