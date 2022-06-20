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Газовая камера. Омск накрыли выбросы во время режима «черного неба»

Газовая камера. Омск накрыли выбросы во время режима «черного неба»

20 июня, 07:32
Фото: 1MI

Омичи рассказали о ночных выбросах во время режима НМУ

Множество жалоб в соцсетях.

Вчера вечером, 19 июня, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий. Режим НМУ продлится до 11:00 20 июня. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются, из-за чего омичи могут чувствовать неприятные запахи.

В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане рассказали, что чувствовали ночью и ранним утром запах гари, сероводорода, канализации, газа и химии. В основном выбросы чувствовались на улицах 22 Апреля, Учебная, Нефтезаводская, бульвар Архитекторов, Магистральная, Путилова, Заозерная, Дианова, 1-я Челюскинцев.

Также вонь ощущалась на улицах Менделеева, Степанца, 21-й Амурская, 10 лет Октября, Кирова, Биофабрика, Пригородная, Масленникова, Рабиновича, Космический проспект. На неприятные запахи пожаловались жители домов, которые находятся в районе «Водников», в Чкаловске, Амуре и Амуре-2, у «Садко», СибНИИСХоза и у СКК «Иртыш».

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
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