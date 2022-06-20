Газовая камера. Омск накрыли выбросы во время режима «черного неба»

Также вонь ощущалась на улицах Менделеева, Степанца, 21-й Амурская, 10 лет Октября, Кирова, Биофабрика, Пригородная, Масленникова, Рабиновича, Космический проспект. На неприятные запахи пожаловались жители домов, которые находятся в районе «Водников», в Чкаловске, Амуре и Амуре-2, у «Садко», СибНИИСХоза и у СКК «Иртыш».