Газовая камера. Омск накрыли выбросы во время режима «черного неба»

Вчера вечером, 19 июня, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий. Режим НМУ продлится до 11:00 20 июня. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются, из-за чего омичи могут чувствовать неприятные запахи.
В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане рассказали, что чувствовали ночью и ранним утром запах гари, сероводорода, канализации, газа и химии. В основном выбросы чувствовались на улицах 22 Апреля, Учебная, Нефтезаводская, бульвар Архитекторов, Магистральная, Путилова, Заозерная, Дианова, 1-я Челюскинцев.
Также вонь ощущалась на улицах Менделеева, Степанца, 21-й Амурская, 10 лет Октября, Кирова, Биофабрика, Пригородная, Масленникова, Рабиновича, Космический проспект. На неприятные запахи пожаловались жители домов, которые находятся в районе «Водников», в Чкаловске, Амуре и Амуре-2, у «Садко», СибНИИСХоза и у СКК «Иртыш».