Все не так страшно? Выяснилось, зачем на Левобережье Омска снесли десятки деревьев

«Для обустройства тротуаров в соответствии с действующими госстандартами вдоль микрорайона многоэтажной застройки рабочим приходится убирать самосевную поросль и около 50 старовозрастных деревьев, часть из которых находится в аварийном состоянии», — объяснили в мэрии.