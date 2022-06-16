Все не так страшно? Выяснилось, зачем на Левобережье Омска снесли десятки деревьев

В пресс-службе мэрии Омска успокоили омичей, которые возмутились массовой вырубкой деревьев у домов № 30 и № 32 на дублере Волгоградской. Как выяснилось, на участке началось благоустройство тротуаров.
«Для обустройства тротуаров в соответствии с действующими госстандартами вдоль микрорайона многоэтажной застройки рабочим приходится убирать самосевную поросль и около 50 старовозрастных деревьев, часть из которых находится в аварийном состоянии», — объяснили в мэрии.
После благоустройства на месте срубленных деревьев высадят 120 рябин и яблонь. Высадка деревьев начнется осенью, после окончания благоустройства участка.
Отмечается, что работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», подрядчиком работ значится ООО «АртРемстрой».