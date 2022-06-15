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Пять автобусов будут ездить по другой схеме из-за ремонта труб в Омске

Пять автобусов будут ездить по другой схеме из-за ремонта труб в Омске

15 июня, 09:50
Фото: 1MI

В Омске из-за ремонта теплотрассы изменится схема движения автоубсов

Ремонт на улице Богдана Хмельницкого.

В Омске изменится схема движения транспорта на улице Богдана Хмельницкого в районе спорткомплекса «Юность». Изменения продлятся с 20:00 24 июня до 6:00 27 июня, а также с 6:00 16 июля до 6:00 18 июля.

Сообщается, что изменения в схеме движения связаны со строительно-монтажными работами на тепловых сетях. В указанные сроки троллейбус №15 ездить не будет. 

Что касается автобусов, то маршруты №№ 13, 26, 58, 119 и 291б будут ехать в направлении центра города с левым разворотом в районе дома №154 на улице Богдана Хмельницкого. В обратном направлении автобусы будут ехать без изменений.

#Город#Новости#Омск#Перекрыто движение#Вероника Жукова
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