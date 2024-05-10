Смертельные травмы. 55-летняя омичка попала под поезд вечером 9 мая

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Вечером 9 мая на станции Карбышево-1 произошел несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, 55-летняя женщина, переходившая железную дорогу, споткнулась о настил и упала. Предварительно установлено, что пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения.
Машинист грузового поезда, увидевший человека на железнодорожных путях, экстренно затормозил, но было уже поздно. Предотвращения наезда на пешехода не удалось избежать. Полученные травмы для омички оказались смертельными, она скончалась на месте происшествия.
«В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего», — отметили в транспортной полиции.
Ранее Город55 рассказывал о другом случае на железной дороге, произошедшем также на станции Карбышево-1. 19-летняя девушка попала под поезд, но смогла выжить.