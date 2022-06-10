Омичи заметили в небе над Омском захватывающее атмосферное явление

Вчера вечером, 9 июня, участники омского сообщества астрономов рассказали, что заметили в небе над городом интересное явление. Около 23:30 омичи обнаружили в небе серебристые облака. Красоты добавляла подсвечивающая их луна. Яркость облаков начала увеличиваться, а поле разрастаться. Около 00:15 журналисты Города55 успели запечатлеть небесное явление.
Напомним, что серебристые облака появляются достаточно редко. Это красивое небесное явление представляет из себя сильно разреженные облака. Их можно увидеть летом в глубоких сумерках, после заката и перед восходом Солнца.