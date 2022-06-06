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В омской мэрии назначили начальника управления общественных отношений

В омской мэрии назначили начальника управления общественных отношений

6 июня, 09:43
Фото: Город55

Алена Губина пошла на повышение в омской мэрии

Чиновницу Алену Губину назначили руководителем Управления общественных отношений и социальных вопросов.

На сайте мэрии Омска появилась информация об очередном назначении. В Управлении общественных отношений и социальных вопросов, которое создали недавно, назначили руководителя. Им стала Алена Губина. Сообщается, что ранее чиновница занимала пост начальника отдела по делам национальностей, взаимодействию с религиозными и общественными организациями.

Напомним, что с 1 июня Радмила Мартынова уволилась из мэрии. Она покинула пост руководителя Управления общественных отношений и социальных вопросов. Чиновница начала карьеру в администрации города в 90-х годах, и смогла поработать при четырех мэрах: Викторе Шрейдере, Вячеславе Двораковском, Оксане Фадиной и Сергее Шелесте.

#Политика#Новости#Омск#Мэрия#Отставки и назначения#Вероника Жукова
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