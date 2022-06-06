В омской мэрии назначили начальника управления общественных отношений

Напомним, что с 1 июня Радмила Мартынова уволилась из мэрии. Она покинула пост руководителя Управления общественных отношений и социальных вопросов. Чиновница начала карьеру в администрации города в 90-х годах, и смогла поработать при четырех мэрах: Викторе Шрейдере, Вячеславе Двораковском, Оксане Фадиной и Сергее Шелесте.