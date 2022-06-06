В Омске четвертый раз с начала лета объявили режим НМУ первой степени опасности

Отметим, режим НМУ фактически означает штиль, когда вредные примеси не рассеиваются ветром, а накапливаются в воздухе. В это время предприятиям рекомендовано снижать объемы выбросов, но это происходит не всегда. В итоге скапливающиеся промышленные и автомобильные выбросы серьезно ухудшают качество воздуха, на удушливые запахи горожане жалуются буквально каждый раз во время НМУ.