В Омске четвертый раз с начала лета объявили режим НМУ первой степени опасности

В Омске в четвертый раз с начала лета объявили режим НМУ. По информации Обь-Иртышского УГМС, неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности ожидаются с 24:00 до 7:00 часов завтрашнего дня.
Напомним, режим НМУ объявляли в ночь на 3, 4 и 5 июня. В ночь на 6 июня он официально не объявлялся, однако омичи массово жаловались на удушливые запахи, преимущественно в Октябрьском и Центральном округах.
Как сообщили в минприроды, 4 и 5 июня автоматизированные стационарные посты зафиксировали больше 2 ПДК сероводорода и до 1.6 ПДК оксида азота на улицах Заслонова и 10 лет Октября.
По результатам анализа карты объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также метеоусловий, установлено, что предположительным источником загрязнения атмосферного воздуха является объект, подлежащий федеральному государственному экологическому контролю (надзору). Информация о выявленных превышениях ПДК направлена в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования, - говорится в сообщении министерства.
Отметим, режим НМУ фактически означает штиль, когда вредные примеси не рассеиваются ветром, а накапливаются в воздухе. В это время предприятиям рекомендовано снижать объемы выбросов, но это происходит не всегда. В итоге скапливающиеся промышленные и автомобильные выбросы серьезно ухудшают качество воздуха, на удушливые запахи горожане жалуются буквально каждый раз во время НМУ.