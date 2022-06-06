Наслаждались до утра. Омичи не смогли поспать ночью из-за жутких выбросов

Сегодня ночью, 6 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» омичи начали активно жаловаться на выбросы. Жалобы начали поступать около полуночи. По словам горожан, они чувствовали сильный и неприятный запах гари и горелой резины.
По словам омичей, неприятные запахи ощущались на 3-й и 4-й Транспортной, Харьковской, 5-й Линии, 22 Апреля, Загородной, Кирова, Завертяева, Рокоссовского, Космическом проспекте, «Полете», Рабочих, в Старом Кировске, Амуре и Амуре-2.
По некоторым данным, причина могла крыться в наступлении неблагоприятных метеорологических условий. Во время них вредные вещества плохо рассеиваются, из-за чего сильно чувствуются неприятные запахи.