Хоккейный клуб «Авангард» сможет вернуться в Омск уже в июле, сообщает пресс-служба клуба. 13 июля хоккеисты пройдут в Омске предсезонный медосмотр. После чего с 15 июля они начнут участвовать в тренировках.
27 июля состоится товарищеский матч между «Авангардом» и «Омскими крыльями». По информации Города55, и тренировки, и матч пройдут в хоккейной академии «Авангард», которая находится на проспекте Мира. Новую арену планируют открыть в начале сентября.
Напомним, в августе 2018 года «Арену Омск» признали непригодной для матчей КХЛ, и «Авангард» переехал в подмосковную Балашиху, где выступал три сезона.