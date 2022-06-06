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Стало известно, когда «Авангард» официально вернется в Омск

Стало известно, когда «Авангард» официально вернется в Омск

6 июня, 12:54
Фото: 1MI

«Авангард» вернется в Омск уже в июле

Возвращение команды произойдет спустя почти четыре года.

Хоккейный клуб «Авангард» сможет вернуться в Омск уже в июле, сообщает пресс-служба клуба. 13 июля хоккеисты пройдут в Омске предсезонный медосмотр. После чего с 15 июля они начнут участвовать в тренировках.

27 июля состоится товарищеский матч между «Авангардом» и «Омскими крыльями». По информации Города55, и тренировки, и матч пройдут в хоккейной академии «Авангард», которая находится на проспекте Мира. Новую арену планируют открыть в начале сентября.

Напомним, в августе 2018 года «Арену Омск» признали непригодной для матчей КХЛ, и «Авангард» переехал в подмосковную Балашиху, где выступал три сезона.

#Спорт#Новости#Омск#Авангард
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