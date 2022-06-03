13 лет на двоих. Омский суд вынес строгий приговор двум наркоторговцам из Томска

В Омске вынесли приговор двум жителем Томска – мужчине и женщине. Согласно материалам уголовного дела, подсудимые были участниками преступной группы, которые занимались производством наркотиков и поставкой запрещенных веществ из Омской области в другие регионы.
Как сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, в июне 2021 года злоумышленники приехали из Кемерово для того, чтобы получить новую партию наркотиков. Их задержали в момент, когда у них было с собой более 1 кг запрещенного вещества.
Уголовное дело на них завели за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере с помощью интернета. Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, а ее подельника – к семи годам.