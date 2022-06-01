Директора омской стройфирмы собираются отправить в колонию из-за проблемных дорог

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили об утверждении обвинительного решения по делу на руководителя ООО Строительно-торговая компания «Стройинвест». Его подозревают в крупном мошенничестве на госконтрактах по ремонту дорог.
По версии следствия, в 2019 году компания получила контракт на ремонт трех дорог в Таре. Общая сумма контрактов составила порядка 36 млн рублей. Компания отремонтировала дороги, однако не так качественно и не в том объеме, в котором требовалось.
Прокуратура посчитала, что деньги, выделенные на ремонт дорог в рамках госконтрактов, глава стройфирмы присвоил. Подозреваемый же свою вину не признал. Тем не менее, прокуратура настояла на том, чтобы имущество руководителя стройфирмы арестовали.
Теперь дело в отношении руководителя компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения» будут рассматривать в Центральном райсуде Омска, добавили в прокуратуре.