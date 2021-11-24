В Омске сбежавшего заключенного вновь отправят в колонию

В Омске вынесли приговор 52-летнему мужчине, которого признали виновным в побеге из мест лишения свободы. Суд выяснил, что подсудимый отбыл наказание в омской колонии за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Ему вынесли приговор в 2011 году.
12 сентября 2021 года осужденный ушел со своего рабочего места, расположенного в жилой зон колонии-поселения № 13, а затем сбежал. Мужчина скрывался от преследования в лесах на территории города, однако через некоторое время его поймали полицейские в селе Троицкое.
Подсудимый признал вину, его приговорили к трем годам четырем месяцам лишения свободы, а также к годам, которые он не отбыл в колонии по приговору Московского областного суда. Приговор еще не вступил в силу.