Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске сбежавшего заключенного вновь отправят в колонию

24 ноября 2021, 05:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина сбежал из колонии и прятался в лесах, но его нашли и снова вынесли приговор, сообщает региональная прокуратура.

В Омске вынесли приговор 52-летнему мужчине, которого признали виновным в побеге из мест лишения свободы. Суд выяснил, что подсудимый отбыл наказание в омской колонии за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Ему вынесли приговор в 2011 году.

12 сентября 2021 года осужденный ушел со своего рабочего места, расположенного в жилой зон колонии-поселения № 13, а затем сбежал. Мужчина скрывался от преследования в лесах на территории города, однако через некоторое время его поймали полицейские в селе Троицкое.

Подсудимый признал вину, его приговорили к трем годам четырем месяцам лишения свободы, а также к годам, которые он не отбыл в колонии по приговору Московского областного суда. Приговор еще не вступил в силу.

#Новости#Заключенные#Прокуратура Омской области#Приговор#Суд#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10