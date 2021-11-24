В Омске сбежавшего заключенного вновь отправят в колонию

12 сентября 2021 года осужденный ушел со своего рабочего места, расположенного в жилой зон колонии-поселения № 13, а затем сбежал. Мужчина скрывался от преследования в лесах на территории города, однако через некоторое время его поймали полицейские в селе Троицкое.