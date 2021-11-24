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Губернатор Бурков рассказал о выборах нового мэра Омска

24 ноября 2021, 05:28
Фото: Город55
Глава Омской области Александр Бурков во время онлайн-трансляции в Центре управления регионом накануне, 23 ноября, рассказал подробности выборов мэра Омска.

Глава региона пояснил, что участие в выборах мэра города он не принимает, и «удобного» для себя мэра он не ищет. Решение о назначении градоначальника примут депутаты Омского горсовета.

«Будут выбирать депутаты городского совета, они будут определять, кто достоин этой должности и кто будет представлять наш город на федеральном и международном уровне», — сообщил губернатор во время трансляции.

К 23 ноября на пост мэра города претендует 21 человек, среди которых омский активист Николай Родькин, владелец «Шаурмастера» Юрий Шиян, пенсионер Николай Телепенко, юрист Александр Форс. Документы от желающих занять кресло мэра Омска будут принимать до 6 декабря, а 15 декабря депутаты выберут нового главу города.

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