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Posted 28 марта 2021,, 04:12

Published 28 марта 2021,, 04:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Не убирайте пуховик. Омичей ждет аномальный мороз и метель

28 марта 2021, 04:12
Шокирующий прогноз погоды для весны. В последние дни марта в Омске резко похолодает, вернутся метели. Синоптики Обь-Иртышского УГМС описали подробности.

Первые признаки грядущего мороза проявятся уже сегодня, 28 марта. По данным местного гидрометцентра, порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду. Осадки в виде снега, температура воздуха -2…+3. Ночью похолодает до -12 градусов.

Новая неделя начнется с умеренного снегопада. Порывы ветра до 13 метров в секунду. Местами по области будет метель. Столбик термометра не поднимется выше -1.

Зима вернется ночью с 29 на 30 марта. При прояснении похолодает до -20 градусов. Небольшой снег, местами метель, холодный северный ветер до 13 метров в секунду.

Днем 30 марта станет теплее -2…-7. Осадки прекратятся, ветер утихнет до 4 метров в секунду. Ожидается даже переменная облачность.

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