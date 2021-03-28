Не убирайте пуховик. Омичей ждет аномальный мороз и метель

Первые признаки грядущего мороза проявятся уже сегодня, 28 марта. По данным местного гидрометцентра, порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду. Осадки в виде снега, температура воздуха -2…+3. Ночью похолодает до -12 градусов.