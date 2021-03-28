Не убирайте пуховик. Омичей ждет аномальный мороз и метель

Posted 28 марта 2021,, 04:12
Published 28 марта 2021,, 04:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Первые признаки грядущего мороза проявятся уже сегодня, 28 марта. По данным местного гидрометцентра, порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду. Осадки в виде снега, температура воздуха -2…+3. Ночью похолодает до -12 градусов.
Новая неделя начнется с умеренного снегопада. Порывы ветра до 13 метров в секунду. Местами по области будет метель. Столбик термометра не поднимется выше -1.
Зима вернется ночью с 29 на 30 марта. При прояснении похолодает до -20 градусов. Небольшой снег, местами метель, холодный северный ветер до 13 метров в секунду.
Днем 30 марта станет теплее -2…-7. Осадки прекратятся, ветер утихнет до 4 метров в секунду. Ожидается даже переменная облачность.