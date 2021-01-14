«Строить нельзя». Жители омского «Изумрудного берега» останутся без школы

На одном из участков уже вырыты котлованы и забиты сваи, на другом — проводятся подготовительные работы. Жители «Изумрудного берега» считают, что стройка является незаконной. Также причиной беспокойства омичей стал еще один земельный участок. По их ожиданиям, на нем планировалась постройка школы.