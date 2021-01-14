«Строить нельзя». Жители омского «Изумрудного берега» останутся без школы

Posted 14 января 2021,, 08:39
Published 14 января 2021,, 08:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Накануне в «Коммерческих вестях» опубликовали обращение жителей «Изумрудного берега». Горожане выразили беспокойство из-за строительства двух 17-этажных домов, которое развернулось неподалеку от Зеленого острова в районе улицы 1-й Затонской.
На одном из участков уже вырыты котлованы и забиты сваи, на другом — проводятся подготовительные работы. Жители «Изумрудного берега» считают, что стройка является незаконной. Также причиной беспокойства омичей стал еще один земельный участок. По их ожиданиям, на нем планировалась постройка школы.
«Спорткомплекс ставит под вопрос возможность появления школы, которая должна находиться на территории этого и смежного участков, — говорится в обращении местных жителей. — По региональным нормативам градостроительного проектирования для размещения школы на 750 мест требуется порядка 3.4 га земли. Генеральным планом заложено 2.4 га, а стройка спорткомплекса сократит доступную площадь еще на четверть».
В Агентстве развития и инвестиций Омской области рассказали, что участок, отведенный под возможное строительство школы, является маленьким — 0.285 га. При этом смежные участки — частные, они принадлежат ООО «Автолайн».
«Для строительства школы необходимо будет изъятие соседних участков, чтобы обеспечить соблюдение требований под социальный объект. А это центр города, земля дорогая, — рассказали „12 каналу“ в агентстве. — Ситуация нестандартная. Школу на сегодняшний день построить нельзя, а участок пустует. Смежные участки как раз принадлежат компании, которая планирует спорткомплекс».