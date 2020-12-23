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Три завораживающие новости среды о случившемся в Омске за последние 24 часа

Три завораживающие новости среды о случившемся в Омске за последние 24 часа

23 декабря 2020, 22:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
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Новость № 1. Теплая. Власти утвердили новые тарифы на отопление в 2021 году. Они будут всего на несколько рублей выше, чем нынешние, и начнут действовать только будущим летом.

Озвучены повышенные тарифы на отопление в Омске
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Новость № 2. Заразная. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, чем болели омичи на прошлой неделе. Оказалось, что три из четырех пациентов больниц были заражены коронавирусом.

Роспотребнадзор: омичи болеют COVID-19 втрое чаще, чем ОРВИ
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Новость № 3. Холодная. В Омске ожидаются крайне морозные выходные — температура упадет вплоть до -40 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Экстремальные выходные. Температура в Омске опустится ниже -40
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