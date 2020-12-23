Три завораживающие новости среды о случившемся в Омске за последние 24 часа

Новость № 1. Теплая. Власти утвердили новые тарифы на отопление в 2021 году. Они будут всего на несколько рублей выше, чем нынешние, и начнут действовать только будущим летом.
Новость № 2. Заразная. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, чем болели омичи на прошлой неделе. Оказалось, что три из четырех пациентов больниц были заражены коронавирусом.
Новость № 3. Холодная. В Омске ожидаются крайне морозные выходные — температура упадет вплоть до -40 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.