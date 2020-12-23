Озвучены повышенные тарифы на отопление в Омске

С 1 января 2020 года омичи будут платить за отопление столько же, сколько и во втором полугодии 2020 года. С 1 июля тариф изменится, но не более, чем на 5.2% — таков экономически обоснованный тариф.
70% населения потребляют тепловую энергию по тарифу АО «Омск РТС» через сети МП г. Омска «Тепловая компания», и для этого предприятия экономически обоснованный тариф с 1 июля будущего года будет равняться 1685.28 рубля/Гкал. Для собственных сетей АО «Омск РТС» тариф будет установлен на уровне 1 405.30 рубля/Гкал. В обоих случаях рост не превысит 1.3%.
Ранее сообщалось, что РЭК установила тарифы на тепло для предприятий города. Он вырастет на 5.2%.