Город55
ГлавноеВсе новости
Озвучены повышенные тарифы на отопление в Омске

Озвучены повышенные тарифы на отопление в Омске

23 декабря 2020, 19:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила новые тарифы на отопления для 70% населения региона. С 1 июля 2021 года они увеличатся примерно на 5.2%.

С 1 января 2020 года омичи будут платить за отопление столько же, сколько и во втором полугодии 2020 года. С 1 июля тариф изменится, но не более, чем на 5.2% — таков экономически обоснованный тариф.

70% населения потребляют тепловую энергию по тарифу АО «Омск РТС» через сети МП г. Омска «Тепловая компания», и для этого предприятия экономически обоснованный тариф с 1 июля будущего года будет равняться 1685.28 рубля/Гкал. Для собственных сетей АО «Омск РТС» тариф будет установлен на уровне 1 405.30 рубля/Гкал. В обоих случаях рост не превысит 1.3%.

Ранее сообщалось, что РЭК установила тарифы на тепло для предприятий города. Он вырастет на 5.2%.

#Новости#Теплоснабжение#Теплосети#Отопление#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57