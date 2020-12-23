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Экстремальные выходные. Температура в Омске опустится ниже -40

Экстремальные выходные. Температура в Омске опустится ниже -40

23 декабря 2020, 13:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске ожидаются крайне морозные выходные. Опубликован краткосрочный прогноз Обь-Иртышского УГМС.

В четверг, 24 декабря ночная температура составит -4…-9 градусов, местами до -17. Днем столбики термометров будут держаться на том же уровне. Что касается осадков, ожидается небольшой снег.

В пятницу, 25 декабря ночью похолодает до -24…-29 градусов, при прояснении будет еще более морозно: до -34…-39. Днем температура поднимется незначительно: до -22…-27 градусов, местами до -33.

В субботу, 26 декабря похолодание продолжится. На ночь обещают -29…-34 градуса, местами до -41. Прогноз на день: -24…-29 градусов, местами до -34.

Фото: скриншот с сайта Обь-Иртышского УГМС

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