Экстремальные выходные. Температура в Омске опустится ниже -40

В четверг, 24 декабря ночная температура составит -4…-9 градусов, местами до -17. Днем столбики термометров будут держаться на том же уровне. Что касается осадков, ожидается небольшой снег.
В пятницу, 25 декабря ночью похолодает до -24…-29 градусов, при прояснении будет еще более морозно: до -34…-39. Днем температура поднимется незначительно: до -22…-27 градусов, местами до -33.
В субботу, 26 декабря похолодание продолжится. На ночь обещают -29…-34 градуса, местами до -41. Прогноз на день: -24…-29 градусов, местами до -34.