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Роспотребнадзор: омичи болеют COVID-19 втрое чаще, чем ОРВИ

Роспотребнадзор: омичи болеют COVID-19 втрое чаще, чем ОРВИ

23 декабря 2020, 18:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, чем болели омичи на прошлой неделе. Оказалось, что три из четырех пациентов больниц были заражены коронавирусом.

Согласно исследованиям, за прошлую неделю болели около 18% омичей, из них только один из четырех был заражен простым ОРВИ. В остальных случаях у больных подтверждался коронавирус COVID-19. Отмечается, что вирусов гриппа в Омской области пока не выявлено.

К 21 декабря в регионе привиты от гриппа уже более 990 тыс омичей, из них около 261 тыс — дети. Несмотря на это, жителям региона все же советуют воздерживаться от прогулок в слишком людных местах, носить маску и перчатки, не контактировать с больными людьми и регулярно проветривать квартиру.

#Новости#Болезнь#Коронавирус COVID-19#Общество
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