Роспотребнадзор: омичи болеют COVID-19 втрое чаще, чем ОРВИ

К 21 декабря в регионе привиты от гриппа уже более 990 тыс омичей, из них около 261 тыс — дети. Несмотря на это, жителям региона все же советуют воздерживаться от прогулок в слишком людных местах, носить маску и перчатки, не контактировать с больными людьми и регулярно проветривать квартиру.