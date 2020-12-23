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Магазин «Окей» в Омске наказали за настойчивость

Магазин «Окей» в Омске наказали за настойчивость

23 декабря 2020, 15:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омское УФАС признало действия магазина «Окей» незаконными: компания разослала нескольким абонентам рекламные смс-сообщения, и среди получателей оказался омич, который не давал на это согласие. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Компания устроила предновогоднюю рассылку рекламы, забыв о законе «О рекламе». Один из получателей сообщения обратился в антипонопольное ведомство, и в действиях компании действительно нашли нарушения.

Заключение о найденных нарушениях УФАС составил 17 декабря этого года, и к тому моменту ООО «Окей» уже исключило абонента из рекламной отсылки. Однако это не снимает с компании ответственности за уже присланные сообщения.

Материалы проверки пообещали передать должностному лицу Омского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщили в ведомстве.

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