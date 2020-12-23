Магазин «Окей» в Омске наказали за настойчивость

Компания устроила предновогоднюю рассылку рекламы, забыв о законе «О рекламе». Один из получателей сообщения обратился в антипонопольное ведомство, и в действиях компании действительно нашли нарушения.
Заключение о найденных нарушениях УФАС составил 17 декабря этого года, и к тому моменту ООО «Окей» уже исключило абонента из рекламной отсылки. Однако это не снимает с компании ответственности за уже присланные сообщения.
Материалы проверки пообещали передать должностному лицу Омского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщили в ведомстве.