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Ложное сообщение

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2024
В Омске задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о терактах за деньги
Омский подросток рассылал сообщения на телефоны друзей и знакомых, за что получал денежное вознаграждение, теперь ему грозит уголовное наказание.
12 апреля, 10:59
Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня
27 марта, 14:37
Назвал имя знакомого. Подросток из Омска позвонил в аэропорт и сообщил о теракте
Теперь 16-летний парень стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложное сообщение, которое было направлено на объекты социальной инфраструктуры.
26 марта, 06:48
2023
Полицейские нашли омича, который хотел взорвать подъезд в доме после ссоры с любимой
Вчера вечером мужчина позвонил в полицию и рассказал, что хочет взорвать подъезд жилого дома.
26 декабря 2023, 12:03
Атаковал и Беларусь. В Омске лжеминера отправили в тюрьму и потребовали с него деньги
Молодой человек пошел навстречу следствию, что учитывалось при вынесении приговора.
23 ноября 2023, 10:33
Жертв все больше. С начала года мошенники похитили у омичей более 1 миллиарда рублей
Только за прошедшую неделю, по сообщению региональной прокуратуры, зарегистрировано 58 случаев телефонного мошенничества.
12 ноября 2023, 10:38
Омские полицейские опровергли информацию о незаконных действиях в отношении школьницы
18 октября 2023, 13:29
Юный омич, пустивший волну лжеминирований по стране, выступит с последним словом
6 октября 2023, 06:55
В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы
4 октября 2023, 08:07
Приезжаем — никого нет. Омичи из домов на Лермонтова сообщали о несуществующих бомжах
16 сентября 2023, 12:10
Эвакуировались сотни покупателей. Рассказываем, что произошло в омской «Меге»
11 августа 2023, 10:05
Двоим омичам светит срок за ложные сообщения о терактах
Омичка сообщила о якобы минировании автомойки, а житель Называевского района требовал соединить его с начальником полиции, заявив о захвате заложников.
29 июля 2023, 04:40
Необоснованная паника. В центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана
26 июля 2023, 05:33
2022
Волки, волки! Омича начали судить за 218 эпизодов телефонного терроризма
Скорая приезжает недостаточно быстро? Подросток из Омска 218 раз сообщал о несуществующей опасности экстренным службам. Началось рассмотрение дела о телефонном терроризме.
18 ноября 2022, 12:13

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