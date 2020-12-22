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Три короткие, но громкие новости вторника о природе и людях в Омске

Три короткие, но громкие новости вторника о природе и людях в Омске

22 декабря 2020, 22:00
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Природная. ООО «Омсктехуглерод» решило расторгнуть экологическое соглашение с региональным Минприроды, рассчитанное до 2024 года. Причиной этому стал новостной сюжет, показанный по ТВ.

«Омсктехуглерод» расторг экологическое соглашение с Минприроды
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Новость № 2. Парковая. В распоряжении Города55 оказались ответы на замечания инициативной группы «Зеленый остров омичам» от подрядчика ООО «Таурус», разработавшего проектно-сметную документацию по трехлетнему проекту благоустройства парка «Зеленый остров». Подробнее об этом — в материале ниже.

«Таурус» ответил на 69 поправок к проекту омского парка «Зеленый остров»
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Новость № 3. Тестовая. Власти Омской области наконец поняли, что чаще всего омичи контактируют с продавцами и сотрудниками почты. Теперь их и несколько других категорий граждан будут принудительно проверять на коронавирус.

Названы категории омичей, которых будут принудительно проверять на коронавирус
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