Три короткие, но громкие новости вторника о природе и людях в Омске

Новость № 1. Природная. ООО «Омсктехуглерод» решило расторгнуть экологическое соглашение с региональным Минприроды, рассчитанное до 2024 года. Причиной этому стал новостной сюжет, показанный по ТВ.
Новость № 2. Парковая. В распоряжении Города55 оказались ответы на замечания инициативной группы «Зеленый остров омичам» от подрядчика ООО «Таурус», разработавшего проектно-сметную документацию по трехлетнему проекту благоустройства парка «Зеленый остров». Подробнее об этом — в материале ниже.
Новость № 3. Тестовая. Власти Омской области наконец поняли, что чаще всего омичи контактируют с продавцами и сотрудниками почты. Теперь их и несколько других категорий граждан будут принудительно проверять на коронавирус.