«Омсктехуглерод» расторг экологическое соглашение с Минприроды

«Считаем, что соглашение фактически стало инструментом медийной диффамации. Со стороны Министерства природных ресурсов и экологии по Омской области ни одной претензии в наш адрес не поступало. <...> В связи с отсутствием сколь либо полезного эффекта, а также злоупотреблением соглашением в целях, не соответствующим закону, ООО „Омсктехуглерод“ не видит смысла в таком сотрудничестве и принимает решение о выходе из двустороннего соглашения по взаимодействию в области охраны окружающей среды», — говорится в официальном обращении гендиректора предприятия Алексея Поддубняка к министру природных ресурсов и экологии Омской области Илье Лобову.