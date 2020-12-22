«Омсктехуглерод» расторг экологическое соглашение с Минприроды

Соглашение было заключено 1 марта 2019 года, и с тех пор, как утверждают на предприятии, у областного Минприроды не возникало официальных претензий к работе компании. Более того, на предприятии говорят, что на протяжении всего срока сотрудничества с ведомством в полном объеме исполняли свои обязательства «даже сверх тех, которые предусмотрены законодательством».
Накануне, 21 декабря, в эфире программы «Вести-Омск» вышел сюжет, в котором журналисты, говорят в «Омсктехуглероде», назвали предприятие злостным нарушителем природоохранного законодательства, не выполняющим экологические обязательства по снижению выбросов, а только «создающим видимость бурной деятельности». Мнение журналистов руководители предприятия посчитали дискредитирующим, и потому решили разорвать экологическое соглашение с Минприроды.
«Считаем, что соглашение фактически стало инструментом медийной диффамации. Со стороны Министерства природных ресурсов и экологии по Омской области ни одной претензии в наш адрес не поступало. <...> В связи с отсутствием сколь либо полезного эффекта, а также злоупотреблением соглашением в целях, не соответствующим закону, ООО „Омсктехуглерод“ не видит смысла в таком сотрудничестве и принимает решение о выходе из двустороннего соглашения по взаимодействию в области охраны окружающей среды», — говорится в официальном обращении гендиректора предприятия Алексея Поддубняка к министру природных ресурсов и экологии Омской области Илье Лобову.
Также на предприятии уверяют, что «Омсктехуглерод» продолжит синхронизировать свою работу с прогнозами синоптиков, чтобы не загрязнять омский воздух.
Заключение соглашения с Минприроды подразумевает обеспечение «доступа на территорию предприятия уполномоченных должностных лиц Минприроды для наблюдения за организацией и проведением производственного экологического контроля и мероприятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий». Ранее Город55 сообщал, что подписали документ 32 омских компании, еще 22 по разным причинам пока отказались заключать соглашение. Получается, что теперь в списке «отказников» стало на одно предприятие больше.